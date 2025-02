Inter-news.it - Martinez, buona (anche) la terza! In Inter-Lazio repertorio completo

Leggi su Inter-news.it

Josepgioca un ruolo decisivo in(2-0), quarto di finale della Coppa Italia 2024/25. Il portiere spagnolo contribuisce in modo più che rilevante al passaggio del turno dei nerazzurri.TRE SU TRE – Nella vittoria dell’contro la, che vale la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, c’è la firmadi Josep. Il portiere spagnolo infila lapresenza stagionale in nerazzurro, la seconda consecutiva dopo l’esordio in Serie A di sabato. Estavolta porta a casa un clean sheet, salendo così a 270? di imbattibilità. Tuttavia, a differenza delle prime due presenze, nella partita di ieri Pepo è stato sollecitato di più dagli avversari. E ha risposto bene, non solo nei fondamentali del ruolo.LE BASI CI SONO – Se contro Udinese e Genoasi era limitato a una sola parata decisiva, complice le scarse percussioni avversarie, contro laha dovuto sporcare decisamente di più i guanti.