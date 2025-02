Ilrestodelcarlino.it - Mario Pazzarelli saluta il Comune: "Un onore portare il gonfalone"

"Mi sono rimasti nel cuore i sindaci, i consiglieri comunali e le cerimonie in cui ho portato ildi Macerata cercando di farlo sempre nel migliore dei modi, sapendo di rappresentare la città"., 65 anni il 4 marzo, è andato in pensione lasciando un bel ricordo. "Ha dimostrato ogni giorno – ha scritto il sindaco Sandro Parcaroli nella sua pagina Facebook – la dedizione e l’attaccamento alle istituzioni ma, soprattutto, le grandi doti umane". Il 19 settembre 1988 è stato il primo giorno di lavoro in. "Sono entrato come netturbino, prima – racconta – avevo lavorato in una fornace e poi in un’azienda di infissi. Quando è stata creata la Smea c’è stata la possibilità di scegliere essendoci quattro posti disponibili nel settore amministrativo. Il 7 gennaio 1997 sono stato assegnato all’ufficio stampa, poi sono passato alla segreteria del sindaco".