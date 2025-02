Anticipazionitv.it - Mario Cusitore lascia Uomini e Donne: Nicole Santinelli svela cosa è successo dopo

Leggi su Anticipazionitv.it

ha voluto raccontaretra lei ela sua uscita da. Il cavaliere napoletano è stato travolto da una segnalazione scottante. Secondo quanto riportato da Gianni Sperti, il cavaliere avrebbe baciatoin discoteca. La stessa ex tronista ha confermato il tutto in diretta. L’ex tronista ha rito nuove dichiarazioni,ndo il loro confronto telefonico.La segnalazione di Gianni Sperti aDurante la puntata, l’opinionista Gianni Sperti hato una segnalazione che metteva in difficoltà. Secondo un testimone, il cavaliere avrebbe baciatodurante una serata in discoteca. Il fatto risale a circa tre settimane prima della registrazione della puntata.news: il collegamento telefonico conPer chiarire la situazione, la produzione ha contattato in diretta