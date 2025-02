Laspunta.it - Marino, una cena per sostenere il centro sociale Ipò

Unaperil collettivo degli operatori e operatrici del. Questo l’appello lanciato all’iniziativa che si terrà il 1 marzo che si terrà presso ilIpò di, a un anno dalla sua nascita.“In questi 365 giorni abbiamo visto incrementare il numero di operatori ed educatori partecipanti al nostro collettivo, abbiamo somministrato un questionario agli operatori del settore, aiutato lavoratori e lavoratrici a districarsi nei meandri dei contratti pubblici e privati della sanità e collaborato con alcuni sindacati nell’organizzazione di convegni tra gli operatori di settore.” Dichiara il collettivo.“Per dar ancora più forza al nostro lavoro, per contrastare la ridimensione e l’accorpamento dell’ Assohandicap nella cooperativa Alteya che vedrà una “razionalizzazione delle risorse umane”, per dare un’altra via d’uscita ai lavoratori della rsa “Il tetto” e per monitorare da vicino la situazione assistenza domiciliare nel comune di, dove si prevede di far sobbarcare i costi di gestione sull’utenza, ribadiamo la necessità di unirsi a noi da qui ai prossimi giorni per prendere più forza e consapevolezza.