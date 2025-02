Metropolitanmagazine.it - Maria la Giudea, l’emancipazione femminile e l’alchimia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che si è distinta nel campo delinventando diverse tecniche conosciute ancora oggi. Il suo nome èlae questa è la sua storia.La, le origini incerte ed Alessandria d’Egittola, fonte curiosauro.itMiriam,Lala profetessa sono i nomi con cui viene ricordata la prima grande alchimista donna della storia le cui origini sono avvolte nel mistero. A citare questa donna sono diverse antiche fonti alchemiche come i più accreditati scritti alchemici dello gnostico cristiano Zosimo di Panopoli vissuto nel IV secolo d.C. Secondo Zosimosarebbe vissuta tra il I e il III secolo d. C. ad Alessandria d’Egitto. Un luogo citato non a caso in quanto fu proprio nell’antica città egiziana chesi sviluppò come scienza segreta che si prefiggeva lo scopo di trasmutare i metalli in oro.