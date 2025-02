Davidemaggio.it - Mare Fuori torna alle origini

Tutto pronto per il ritorno di, la cui quinta stagione è stata presentata oggi. La prima domanda che il pubblico si pone è: cosa è successo ad Edoardo (Matteo Paolillo)? Ebbene, la risposta arriverà direttamente il 12 marzo, quando i primi sei episodi saranno resi disponibili su RaiPlay, ma tutto lascia intendere che Rosa (Maria Esposito) e Carmela (Giovanna Sannino) mischieranno le carte per tacere il più a lungo possibile la verità.5: Ciro sarà più presente per RosaSe Paolillo non sarà più presente nella serie, nè tantomeno collaborerànuove musiche, la Esposito vestirà i panni di una Rosa più matura, cresciuta ma sempre in bilico tra il bene e il male. L’attrice sarà anche la protagonista del prequel cinematografico che vedrà al suo fianco Raiz nei panni di Don Salvatore Ricci, raccontando la vita della ragazza prima del carcere.