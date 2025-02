Sbircialanotizia.it - Mare Fuori, Maria Esposito torna Rosa Ricci: “Scopriremo verità scioccanti”. Tutto sulla quinta stagione

Leggi su Sbircialanotizia.it

’ sta perre. Adolescenza – con tutte le scoperte che la rendono difficile e magica. Ma anche crudezza, realismo, denuncia sociale e new entry nel cast. Questi sono gli ingredienti delladelle serie in co-produzione Rai Fiction e Picomedia in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i . L'articolo: “”.è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.