Mare Fuori, le novità dalla conferenza stampa: il film, Clara e la polemica su Sanremo

Il fenomeno, nonostante non ci sia più l’hype di una volta, continua.Questa mattina, durante ladi presentazione della quinta stagione, Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction, ha celebrato il successo internazionale della serie. Il produttore Roberto Sessa ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: “È un fenomeno unico in Europa. Siamo arrivati alla quinta stagione con 62 episodi prodotti. Per fare un confronto, Élite ha raggiunto gli 8 stagioni con 68 episodi. Questo dimostra quanto sia importante creare un appuntamento televisivo per il pubblico, ma bisogna saperlo fare. Il nostro team è ormai ben rodato“.Dopo aver ricordato i record di ascolti della serie, ha annunciato due grandilegate alla sua evoluzione: “Realizzeremo untrattoserie, un prequel intitolato Io sono Rosa Ricci, che dovrebbe arrivare al cinema entro la fine dell’anno.