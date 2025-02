Mare Fuori ci siamo Rosa Ricci torna sullo schermo | Scoprirò verità sconvolgenti Trama e personaggi della quinta stagione

Leggi su Open.online

Chi ha ucciso Edoardo Conte? E perché? Sono solo due delle «scioccanti» che dal 26 marzo, in prima serata su Rai 2, ladipromette di rivelare. La serie cult si prepara a fare il suo ritorno sul piccoloall’insegnasua ormai topica narrazione dell’adolescenza, con le sue scoperte, le difficoltà, le durezze. E con la denuncia sociale che il regista Ludovico Di Martino ha promesso di mantenere tra gli ingredienti principali. Promettendo «un taglio più realistico» che possa mettere in luce la vera sfida del carcere minorile: «Quella educativa, non punitiva». La serie, disponibile nei primi sei episodi su RaiPlay dal 12 marzo e poi completamente dal 26 marzo, ospiterà protagonisti ormai, tra cui Maria Esposito., alcune anticipazioni Meno amore, più realtà cruda che spieghi «come i ragazzi cadono nei reati e come cercano di tirarsene», ha spiegato lo sceneggiatore Maurizio Careddu.