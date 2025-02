Mare fuori 5 | Rosa Ricci e il ritorno alle origini per una stagione cupa e drammatica

Leggi su Ildenaro.it

Torna (dal 12 marzo su RaiPlay e dal 26 marzo in prima serata su Rai2) “”, la serie ambientata nell’Istituto Penale per i Minorenni di Napoli. Dodici gli episodi previsti per la nuovache arriva prima dello sbarco delle prime qu attro su Netflix mondo. Un evento che, insieme ai 130 milioni di visualizzazioni ottenute dalla 4°su RaiPlay fanno della serie un vero e proprio fenomeno. Al centro dei nuovi episodi, diretti da Ludovico Di Martino, c’è(Maria Esposito): è sola e deve “obbedire” a suo padre, portando avanti il ruolo di capo del clan. Il suo cuore, però, è tormentato e un colpo di scena la fa vacillare, riproponendo l’angoscia del dover scegliere tra il Bene e il Male. Una scelta che investe anche tutti gli altri protagonisti, al punto da far apparire inesorabilmente segnato il destino di alcuni.