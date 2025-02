.com - Mare fuori 5, Maria Esposito video intervista: «Rosa ora sola e sarà più donna, oggi sono qui grazie al pubblico»

La nostra, protagonista della serie5 nei panni diRicci, che ci ha parlato della nuova stagione e di questo ultimo anno vissuto dopo il successo improvvisoVi presentiamo la nostra, protagonista della quinta stagione dinei panni diRicci.L’attrice ci ha raccontato come il suo personaggioal centro delle nuove dinamiche dell’IPM:e costretta a seguire le direttive del padre, assumendo il ruolo di leader del clan. Ma il suo cuore è tormentato e un colpo di scena la metterà di nuovo davanti a una scelta cruciale tra il Bene e il Male.5: cast e uscitaDiretta da Ludovico Di Martino, e interpretata da, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, Artem, Domenico Cuomo, Antonio D’Aquino, Clotilde, Yeva Sai, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Salahudin Tidjani, Luca Varone, Antonio De Matteo, Manuele Velo, Antonia Truppo, Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Agostino Chiummariello, Pia Lanciotti, Ludovica Coscione, Gennaro Della Volpe (Raiz), Tea Falco e Giacomo Giorgio,disponibile con i primi 6 episodi dal 12 marzo su RaiPlay, e andrà in onda per sei serate dal 26 marzo su Rai2.