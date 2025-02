.com - Mare fuori 5, Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero video intervista: «Sonia e Marta ragazze insicure con rapporto di co-dipendenza»

La nostra, new entry tra i protagonisti della serie5 nei panni di, che ci hanno raccontato di loro dei loro personaggiVi presentiamo la nostra, new entry tra i protagonisti della quinta stagione dinei panni di, che ci hanno raccontato di loro dei loro personaggi.5: cast e uscitaDiretta da Ludovico Di Martino, e interpretata da Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, Artem, Domenico Cuomo, Antonio D’Aquino, Clotilde Esposito, Yeva Sai, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Salahudin Tidjani, Luca Varone, Antonio De Matteo, Manuele Velo, Antonia Truppo, Francesco Luciani, Francesco Di Tullio,, Agostino Chiummariello, Pia Lanciotti, Ludovica Coscione, Gennaro Della Volpe (Raiz), Tea Falco e Giacomo Giorgio,5 sarà disponibile con i primi 6 episodi dal 12 marzo su RaiPlay, e andrà in onda per sei serate dal 26 marzo su Rai2.