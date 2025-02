Lapresse.it - Mare Fuori 5 dal 26 marzo su Rai2: cast e trama nuova stagione

torna in tv con la, la quinta, in onda in prima serata su Rai 2 dal 26(i primi 6 episodi dal 12su RaiPlay, l’intero box set dal 26). L’adolescenza, con tutte le scoperte che la rendono difficile e magica, resta la principale protagonista dei 12 episodi con la regia di Ludovico Di Martino. NelCarmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, Artem.L’Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania. L’amicizia e l’amore prendono spazio, leniscono il dolore per la segregazione e scaldano anche il cuore degli adulti, finora intenti a svolgere il proprio ruolo di controllo e contrasto alla delinquenza, poi coinvolti da avvenimenti inaspettati che li costringono a mettersi in gioco.