Fanpage.it - Marco Giallini: “Voce rauca? Mi sto curando. Il problema di Rocco Schiavone su Rai 1 non sono le canne”

Leggi su Fanpage.it

si racconta a Fanpage.it attraverso i personaggi a cui dà il volto, da Follemente ad ACAB - La serie. In risposta a chi non ritieneadatta al pubblico di Rai 1: "Bisogna saper distinguere le serie tv dalla realtà. Se sei scemo, lo sei sempre, anche senzache si fa le canne". E sulla voce: "Ho le corde vocali inspessite per il fumo, mi stoma ci vuole tempo.anche dimagrito per esigenze di set".