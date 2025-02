Palermotoday.it - Marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, 42 anni dopo i cittadini onesti e operosi si ribellano a Cosa nostra

Leggi su Palermotoday.it

Massiccia adesione alla 42esimacontro mafia, droga e corruzione promossa dal Centro studi Pio La Torre, che vedrà in corteo studenti, associazioni, sindacati, arcidiocesi e Comuni del comprensorio lungo quella via dei Valloni scelta dai killer come strada.