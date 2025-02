Lapresse.it - Marche, varato a Tavullia il ponte della Ciclovia del Foglia

“Un esempioconcretezzaRegione. Mettiamo a terra un’altra opera fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Stiamo completando ladeltra Vallee Montecalvo in. Le infrastrutture devono correre veloce e per questo nelle scorse settimane insieme al sindaco di Pesaro Andrea Biancani abbiamo fatto un sopralluogo nell’area dell’ex Pica per risolvere insieme i problemi nella realizzazionenel territorio del comune di Pesaro. L’obiettivo è, infatti, quello di collegare Pesaro con la sua valle e per questo abbiamo recuperato 3 milioni di euro per completare l’itinerario verso il capoluogo. Poi naturalmente penseremo a proseguire il tracciato verso l’interno”.Queste le parole dell’Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici a margine delle operazioni di varo delciclopedonale a, in località Padiglione, una delle tre opere d’arte che caratterizzano il tracciatodelche la Regionesta realizzando tra Vallee Montecalvo in