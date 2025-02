Lapresse.it - Marche, premiate 19 aziende che promuovono la salute

Sono 19 lemarchigianequesta mattina come ‘Luogo di lavoro che promuove’. Il riconoscimento è stato attribuito per aver portato a termine nel 2024 il percorso di promozione dellain azienda applicando una serie di buone pratiche come corretta alimentazione, promozione di uno stile di vita attivo, contrasto alle dipendenze da fumo o alcol.Il riconoscimento L’iniziativa, che ha coinvolto oltre quattro mila lavoratori, nasce dal Programma del Piano Regionale della Prevenzione che ha l’obiettivo di migliorare lae il benessere dei lavoratori, favorire un invecchiamento attivo, contrastare le malattie cronico degenerative e i fattori di rischio associati. Si tratta di una serie azioni per il benessere, come screening sanitari, organizzazione di attività sportiva, pasti salutari in mensa e momenti di informazione sull’alimentazione con un nutrizionista.