Manutenzione dei sentieri. Parole di fuoco tra sindaco e Cai

C’è nebbia suiCai del Comune di Ventasso. I rapporti tra il Cai di Reggio e ilEnrico Ferretti si sono interrotti dopo il mancato rinnovo della convenzione dideiCai da parte dell’Amministrazione. Intanto prosegue senza risparmio lo scambio di opinioni tra i due enti attraverso i social partendo dal 2021, ossia dall’insediamento della nuova amministrazione Ferretti che decise di non rinnovare il patto. Può sembrare un controsenso se si pensa che l’obiettivo dichiarato delFerretti è di incentivare qualsiasi forma di turismo sportivo, lo ha sottolineato anche lunedì sera nell’incontro sul "Piano triennale dello sport Emilia Romagna", in quanto assessore allo sport dell’Unione Comuni Appennino. "Il Comune di Ventasso – ha spiegato Ferretti – non ha volutamente rinnovato l’accordo con il Cai evidenziando che dalla convenzione non possono tagliare alberi o ramaglie con diametro superiore ai 5 cm.