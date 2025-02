Ilnapolista.it - Manna scambia il Napoli per il Chievo: «Essere in vetta non era un nostro obiettivo, affrontiamo l’Inter con leggerezza»

A pochi giorni da-Inter, Giovanni, ds del, prova ad abbassare la tensione in casa azzurra parlando ai microfoni di Mediaset:«innon era un, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada. Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamoorgogliosi del percorso fatto e affrontareconuna squadra costruita per vincere».: «Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono»«Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sugli avversari. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono», continua il direttore sportivo del