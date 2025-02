Internews24.com - Manna risponde ad Ausilio: «La vetta non era un nostro obiettivo e l’Inter è costruita per vincere. Magari mercoledì tiferemo per loro in Champions… »

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl direttore sportivo del Napoli, Giovanni, continua lo scarica-barile cona Pierosullo scudettoIntervistato da Sport Mediaset, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha parlato anche della sfida di sabato controe ha risposto alle dichiarazioni di Pierodegli scorsi giorni.IL PERCORSO DEL NAPOLI – «Il percorso che stiamo facendo ci sta dicendo che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa. Ce la siamo meritati e guadagnati partita dopo partita ed è con la stessa mentalità che vogliamo affrontare quest’ultima parte di stagione. Concentrati day by day, lavorando partita dopo partita, sapendo sempre quello che dobbiamo fare, senza però precluderci nulla. Essere innon è stato un, la squadra e l’allenatore sono stati bravi ad arrivare in una posizione che ora vogliamo tenere.