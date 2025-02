Ilnapolista.it - Manna: «Possiamo cullare un sogno ma dobbiamo essere oggettivamente realisti»

Leggi su Ilnapolista.it

Altro pezzettino dell’intervista rilasciata a Sky Sport da Giovanni, direttore sportivo del Napoli. Questa volta il ds azzurro risponde sul valore aggiunto che porta Conte e sulscudetto.: «Conte è un valore aggiunto sempre, cerca sempre l’eccellenza»«Conte è un valore aggiunto sempre. Un allenatore con questo carisma, questa esperienza, questa competenza ti da sempre qualcosa in ogni momenti, nei momenti positivi e nei momenti negativi che capitano durante le stagioni. Si lavora con una persona che cerca sempre l’eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente leale per raggiungere gli obiettivi prefissati tutti quanti insieme».«Bisognasempre attaccati alla realtà. Stiamo facendo un Campionato importante con un percorso importante, sappiamo da dove arriviamo.