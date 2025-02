Ilnapolista.it - Manna: «Okafor arrivava da un infortunio, sta lavorando forte. Con Meret stiamo parlando»

Leggi su Ilnapolista.it

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Nell’edizione pomeridiana del Sky Sport 24, è stata mandata in onda un’anticipazione.: «Sul rinnovo di Olivera manca solo l’annuncio»Le parole di:«da une da una condizione precaria. Sta, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa. I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario. Su Olivera manca solo l’annuncio. Con, Anguissa è situazione diversa, ne parleremo ma non c’è fretta.al futuro».: «Tornerò al mio livello. Neres? Possiamo sopperire anche a questo»A Radio Crc, radio partner della Ssc Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore azzurro Noah