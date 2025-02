Juventusnews24.com - Manna infiamma Napoli-Inter: «Loro costruiti per vincere, ecco il nostro obiettivo». Poi risponde ad Ausilio

di Redazione JuventusNews24: «per, noi no». Il commento del ds degli azzurri ed ex Juventus. Le parole del ds ex Juventus ai microfoni di Sport Mediaset.– «Affrontiamo una squadra forte e costruita per, ma perché è un dato di fatto, non perché vogliamo scaricare pressione sull’. Arriviamo da un percorso diverso e siamo un club diverso, ma ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Sapendo che nulla è perduto e che nulla distruggerà quanto fatto di buono finora».FIRMEREBBE PER LO SCUDETTO ALE LA CHAMPIONS ALL’? – «Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo l’sperando che faccia un percorso importante in Champions come anche le altre italiane ancora impegnate in Europa.