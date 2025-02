Ilnapolista.it - Manna: «Di Kvaratskhelia ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato»

Nella sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovannihadelle tante situazioni di mercato, passate e future, legate agli azzurri. Il suo pensiero inizia dalla rivelazione Scott McTominay:«lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. McTominay giocava in un grande campionato e in una squadra gloriosa. È una trattativa nata da lontano, poi quandocapito che c’era l’opportunità di prenderlo siamo stati determinati, fortunati e bravi a concretizzarlo».: «Osimhen? Lavoriamo per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso»L’addio a gennaio di?«Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne, èsecondo me.