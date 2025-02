Bergamonews.it - Manifattura, a Bergamo nel 2024 produzione negativa. Industria meglio dell’artigianato, pesa l’instabilità internazionale

Leggi su Bergamonews.it

Nell’ultima parte dell’anno qualche segnale di ripresa per laorobica c’è, soprattutto se si guarda all’, con un 2025 davanti, però, che tra crisi geopolitiche e incertezze commerciali si preannuncia davvero difficile da interpretare. È la sintesi che emerge dai dati pubblicati dalla Camera di Commercio direlativi all’e all’artigianato orobico, in riferimento al IV trimestre del.Da settembre a dicembre ladelle impreseli (con almeno 10 addetti) registra una variazione congiunturale (quindi rispetto al III trimestre) quasi nulla, del – 0,1%, che a livello tendenziale (rispetto al IV trimestre del 2023) risale al +0,6% dopo sei trimestri consecutivi di flessione. Dopo una prima parte delin linea con la tendenzadel 2023, laha mostrato migliori performance nella seconda parte del(+0,2% e -0,1% nel terzo e quarto trimestre), il che però non permette nel complesso di chiudere l’anno con il segno positivo.