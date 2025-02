Ilrestodelcarlino.it - Mangiatori compulsivi. “Lottiamo contro la bulimia col metodo degli alcolisti anonimi”

Cesena, 26 febbraio 2025 – Un bombolone caldo, rugiadoso di zucchero dolcemente appoggiato sulla crosticina bionda, un lecco di crema che sorride come da una bocca invitante. E poi il profumo della pasta appena fritta, l’aroma di vaniglia che s’insinua dalle narici fino al cervello. E forse anche al cuore. Ma per Simona Z. (niente cognome, siamo tra i) non è solo il trionfo del gusto. E’ una dannazione a cui deve resistere con tutta se stessa. Cinquant’anni, un peso che in passato ha raggiunto i 110 kilogrammi per 1,65 di altezza, Simona, per arginare la dipendenza dai dolci, ha ingaggiato una lunga e dura battaglia che ha coinvolto il fisico e la psiche. Ma non da sola, ha avuto accanto altri che come lei sono stati colpiti da vari disturbi alimentari e hanno cercato aiuto in una singolare associazione che oggi in Italia (dove è attiva dal 1988) conta più di sessanta gruppi.