Sport.quotidiano.net - Manchester City, a fine stagione De Bruyne saluta?

, 26 febbraio 2025 – Il tempo per Depotrebbe essere giunto al termine, le strade del belga e delsembrano andare nella direzione di una separazione ormai certa. Nonostante sia diventato ormai un simbolo degli Sky blues, con i quali ha giocato in totale 408 partite mettendo a referto 105 gol e si è legato fortemente al ciclo vincente dei citizens, la sua storia con ilsembra ormai essere giunta al capolinea. Nell'ultima gara contro il Liverpool, quella che per anni è stata una delle sue vittime preferite, il belga ha fatto fatica sotto tutti i punti di vista, da quello atletico a quello di gestione della palla e sviluppo del gioco. I numeri della suaraccontano come ormai, a 33 anni, Denon sia più il giocatore di un tempo: finora, infatti, ha collezionato solo 3 gol e 6 assist in 27 presenze tra tutte le competizioni.