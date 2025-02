Lanazione.it - Mamma uccisa a coltellate, il ventenne assassino sottoposto a tso lo scorso novembre. ‘Liti continue’

Prato, 26 febbraio 2025 – I segnali di aggressività li aveva manifestati da tempo. Ma Anna Viliani, 60 anni, continuava a prendersi cura di lui, da sola, in quella villetta a schiera di via Toccafondi a Montepiano dove abitavano da qualche tempo, dopo essersi trasferiti dalla Briglia. Il marito se n’era andato e lei era rimasta in quella casa, in cui i lavori non erano neppure stati terminati per mancanza di soldi, insieme a quel figlio difficile. Anna Viliani sbarcava il lunario come poteva, facendo dei servizi di pulizia saltuari, anche nella filiale dell’Unicredit in paese. Mai avrebbe immaginato di poter morire così tragicamente, per mano di quel figlio che fin da quando era piccolo aveva avuto tanti problemi. Era sordomuto ed era stato seguito fin da bambino da psichiatri e medici. Ma negli ultimi tempi il figlio, 22 anni, aveva sviluppato una aggressività fuori dal comune, nei confronti dellache “gli stava troppo addosso”, ha detto il giovane agli inquirenti che lo hanno interrogato a lungo nella stazione dei carabinieri di Vernio.