Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti alla compagna. Arrestato 51enne già condannato

Un’abitudine terribile. Quella di maltrattare e picchiare le donne entrate nella sua vita: prima l’ex moglie - vicenda per il quale in passato era già statodal tribunale - e ora la nuova. Entrambe sottoposte ad aggressioni, verbali e fisiche, chefine sono costate care al loro aguzzino. Venerdì scorso, gli agenti della polizia hannounitaliano, dopo essersi recati in un condominio allertati drichiesta di aiuto arrivata da un ragazzo di 21 anni che al telefono aveva parlato di una lite in corso tra la madre e il convivente. Giunti nell’appartamento, gli agenti hanno constatato che l’uomo, 51 anni, italiano, era ubriaco e sminuiva la situazione venutasi a creare, riconducendo tutto ad uno scherzo. La donna, originaria della Moldavia, invece, ha riferito che il compagno poco prima sarebbe rientrato in casa ubriaco e l’avrebbe insultata, per poi scagliarsi su di lei aggredendola.