Tvzap.it - Maltempo Italia, nubifragio nella notte e frana: isolato un intero paese

Leggi su Tvzap.it

undiin Toscana, con danni importanti soprattutto in provincia di Massa Carrara, dove si sono verificate frane e allagamenti. Nel comune di Montignoso, la strada comunale per Vietina al momento risulta chiusa proprio a causa di uno smottamento. Le attività di ripristino della carreggiata dovrebbero concludersi entro il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025. ( dopo le foto)Leggi anche: Sudan, aereo cargo precipita subito dopo il decollo: morte cinque personeLeggi anche: Guerra in Ucraina, l’esercito russo allo stremo: Putin sta perdendo il controlloin Toscana,unGravi disagi in tutta la Toscana: a Massa, le violente precipitazioni hanno provocato frane lungo via Verghetto, via dei Carri, via dell’Uva, via Vitali ezona di Pariana.