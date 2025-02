Lanazione.it - Maltempo, fiumi sotto osservazione: Ombrone sopra 7 metri a Buonconvento, numerose frane

Firenze, 26 febbraio 2025 – Mentre sulla Toscana meridionale rimane in vigore per tutto il giorno l’allerta meteo gialla, da registrare forti precipitazioni che hanno interessato le province di Siena, Grosseto e parte di Arezzo comportando l’innalzamento deiin queste zone, come segnala il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. I livelli deiIn particolare l’ha raggiunto il secondo livello di guardia aa 7e mezzo; ad Asciano ha toccato i 5,5per poi discendere rapidamente, a Cinigiano ha superato i 3(ben al didei livelli di guardia) così come a Istia d’. L’Arbia ha superato il secondo livello di guardia a Monteroni d’Arbia (5,5) per poi iniziare a calare vistosamente. Ha raggiunto i 5anche il Sorra sempre a Monteroni.