Lidentita.it - Maltempo, 12 regioni in allerta

Leggi su Lidentita.it

Un’improvvisa ondata dista per colpire l’Italia, portando con sé temporali, un calo delle temperature e il ritorno della neve in diverse. Secondo le previsioni meteorologiche, a partire da oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, il Paese sarà interessato da condizioni atmosferiche avverse che richiedono attenzione e preparazione da parte della popolazione. In particolare, ., 12inL'Identità.