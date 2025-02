Anteprima24.it - Malore in gita con gli studenti, muore professore sul bus

Tempo di lettura: < 1 minutoEra originario di Ottati, negli Alburni, ilGiuseppe Francione, docente e geologo residente a Battipaglia e deceduto ieri mentre era ina bordo di un bus con i suoi. Un viaggio che in pochi minuti si è trasformato in un dramma. Ilsi trovava sul bus con la scolaresca quando, giunto nei pressi di Torre Annunziata, Francione ha iniziato a non rispondere e a non dare segni di vita. L’autista del bus ha subito fermato il mezzo sulla piazzola di sosta e alè stato praticato un massaggio cardiaco. Sul posto anche i sanitari del 118 ma l’uomo era già morto. La causa del decesso sarebbe stata un arresto cardiaco. Sconvoltie docenti. Tra pochi mesi Francione avrebbe festeggiato il pensionamento. Sconvolto e addolorato il sindaco del Comune di Ottati, Elio Guadagno per la perdita del docente, amico e figlio della cittadina alburnina.