Malattie respiratorie rare | Napoli al centro del dibattito scientifico internazionale

Sono più di 500 le persone conin carico presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli. “Un numero che cresce di pari passo con la nostra capacità di fare diagnosi”, spiega la dottoressa Anna Annunziata, specialista indell’Apparato Respiratorio e dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Fisiopatologia e Riabilitazione dell’Apparato Respiratorio, diretta dal professor Giuseppe Fiorentino. “Queste– aggiunge Fiorentino – sono molto insidiose, perché spesso presentano sintomi aspecifici e, per essere diagnosticate, è necessario che i colleghi abbiano un occhio molto allenato”. Proprio per fare in modo che i sintomi non passino inosservati e per sensibilizzare gli addetti ai lavori su queste, specialisti da tutta Europa e anche da oltreoceano si ritroveranno all’Aula Magna del Monaldi, venerdì 28, a partire dalle 15:00.