Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, #ChiamalePerNome: nuova campagna sull'importanza delle parole

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Promossa da Sanofi, Cattani 'al fianco di pazienti, associazioni e istituzioni per contribuire a colmare il gap legislativo e assistenziale' Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale2025, che coincide come ogni anno con l'ultimo giorno del me