Tvzap.it - Malattia sconosciuta uccide a 48 ore dai sintomi: cos’è e perché si sta diffondendo

a 48 ore daisi sta– Più di 50 persone sono morte in poche ore dalla comparsa deidi unaancora, nella Repubblica Democratica del Congo. A riportare poco fa la notizia l'ufficio regionale per l'Africa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo aggiornamento settimanale sulle epidemie e le emergenze sanitarie. Si parla di due focolai di infezione nella provincia nord-occidentale di Équateur. a 48 ore daisi staUnanon identificata ha ucciso oltre 50 persone nel Congo nord-occidentale, secondo i medici sul campo e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).