Malattia misteriosa uccide più di 50 persone nella Repubblica Democratica del Congo

Più di cinquantamorte. All’improvviso. Un male sconosciuto sta sconvolgendo ladel. A quanto riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime cinque settimane si sono verificati 53 decessi e due focolairemota provincia di Equateur. “Si tratta di una minaccia alla salute pubblica”, ha dichiarato in modo perentorio un portavoce dell’Oms, Tarik Jasarevic. Ma le cause rimangono tuttora avvolte nel mistero. Il fattore preoccupante è il breve intervallo di tempo tra l’insorgenza dei sintomi e la morte degli individui. Febbre, diarrea, vomito e un’emorragia interna che in appena “quarantotto ore si rivelano letali”. A riferirlo è Serge Ngalebato, direttore medico dell’ospedale di Bikoro, uno dei centri di monitoraggio più importanti del Paese africano.