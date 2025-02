Tvzap.it - Lutto nel mondo del cinema, ci lascia per sempre un grande

Leggi su Tvzap.it

“Addio Roberto”.neldel, ciperunneldello spettacolo: si è spento a soli 51 anni nella sua casa a seguito di una grave insufficienza renale il noto produttore. La sua carriera è stata formidabile sia nelche nella televisione. ( dopo le foto)Leggi anche: “Si sono innamorati” al Festival di Sanremo: il gossip sui cantanti fa sognareLeggi anche: “Ora o mai più”, chi ha vinto la sesta puntata: l’annuncioneldel, ciperuna Hollywood: è morto a soli 51 anni Roberto Orci, noto sceneggiatore e produttoretografico e televisivo. Si è spento nella sua casa di Los Angeles per via di una grave insufficienza renale, come ha confermato Variety. Insieme ad Alex Kurtzman, Roberto Orci ha rilanciato le saghe di Transformers nel 2007 e Star Trek nel 2009.