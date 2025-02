Thesocialpost.it - Lutto nel cinema, è morto Roberto Orci: il produttore di Star Trek e Transformers aveva 51 anni

, sceneggiatore edi grande successo, èa 51il 25 febbraio 2025 nella sua abitazione a Los Angeles, a causa di un’insufficienza renale, come confermato da Variety. Insieme a Alex Kurtzman,ha dato nuova vita a importanti saghetografiche comenel 2007 enel 2009. Ha inoltre lavorato alla sceneggiatura di The Amazing Spider-Man 2 e Mission: Impossible 3. La sua carriera si è estesa anche alla televisione, dove insieme a Kurtzman ha sviluppato nel 2010 il reboot di Hawaii Five-0, che ha avuto oltre 200 episodi.è anche noto per aver creato le serie Sleepy Hollow e Fringe per Fox.Leggi anche: Fiesse, incidente frontale tra un furgone e un camion:50enneha frequentato la Crossroads School di Los Angeles, dove ha incontrato Alex Kurtzman, con cui ha iniziato una fruttuosa collaborazione professionale.