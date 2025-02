Lanazione.it - Lupus non in Fabula, tre incontri a Bientina, Buti e Vicopisano

26 febbraio 2025 -non in, tresul lupo, con relatori esperti, per approfondirne la conoscenza e avere dati e informazioni importanti, da fonti estremamente sicure, sulla sua presenza nei nostri territori. Le Amministrazioni Comunali dihanno organizzato, con la Regione Toscana e in collaborazione con i carabinieri forestali di Pisa, i carabinieri della biodiversità di Lucca e il CEA di, un ciclo dipubblici sul lupo. In ognuno degli appuntamenti ci saranno una parte introduttiva del gruppo di lavoro Task Force Lupo della Regione, un approfondimento sull’esperienza del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con il biologo naturalista Marco Del Frate, responsabile dell’area studi del Parco, e una descrizione accurata di esperienze di convivenza del lupo con le attività produttive, caccia e turismo, a cura del biologo Antonio Felicioli del dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa.