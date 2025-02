Dayitalianews.com - Lupi vicino alle abitazioni nella zona di Suso, a Sezze: è allarme tra i residenti

Preoccupazione tra idi via Roccagorga, a, dove nelle ultime ore è stato avvistato un lupo in diverse zone. Secondo le segnalazioni ricevute, l’animale sarebbe stato notato prima in via Roccagorga alta, dove è rimasto chiuso all’interno di un’area privata, e successivamente anche in via Foresta, via Montagna e via Chiesa Nuova.L’rta è stata lanciata dal consigliere comunale e volontario della protezione civile Gianluca Calvano, che ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti adeguati in caso di incontro con il lupo.Cosa fare in caso di avvistamento? I consigli delle autoritàI Carabinieri forestali,rtati sulla presenza dell’animale, hanno fornito precise indicazioni su come comportarsi per evitare situazioni di pericolo:Non scappare di corsa dando le spal lupoMantenere sempre il contatto visivo con l’animaleFare rumore per spaventarlo e rinnovare in lui la naturale paura dell’uomoIndietreggiare lentamente senza movimenti bruschiBattere le mani, alzare la voce e compiere piccoli passi in avanti per allontanarloIl consiglio principale resta quello di non avvicinarsi mai al lupo e di proteggere gli animali domestici, evitando di lasciarli all’aperto senza sorveglianzarta in diverse zone:rtato il numero d’emergenza 112I cittadini che dovessero avvistare nuovamente l’animale sono invitati a contattare immediatamente il 112, così da consentire un intervento tempestivo dei Carabinieri forestali, incaricati di monitorare la situazione e di garantire la sicurezza pubblica.