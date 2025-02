Fanpage.it - Lupi filmati nel Salernitano, lo zoologo: “Non c’è da preoccuparsi, siamo anche alle porte del Parco”

Nei giorni scorsi sono stati avvistati duetra le strade di Sant'Arsenio, piccolo comune nel. Il sindaco Pica ha informato e rassicurato i cittadini e sta monitorando la situazione. Al momento, non c'è motivo per creare allarmismo: "Non è così raro avvistare di tanto in tantoin zona.inoltre nei pressi del Parco", spiega loArnaldo Iudici.