Trentotoday.it - L'uomo sbuca dal tombino con una busta a due passi dal centro

Leggi su Trentotoday.it

Ha dell’incredibile il video diventato virale (oltre 111mila visualizzazioni solo su Instagram) postato dalla pagina Welcome to Trento e che ritrae un fatto tanto assurdo quanto inquietante accaduto in vicolo Colico.Come nella scena di un film, si vede unre letteralmente dal.