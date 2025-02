Lanazione.it - Luogo icona da 25 anni. E prima c’era La Cicala poi lo sbarco dei volti tv

Il Twiga è stato il punto di svolta tra la villeggiatura slow e la vacanza spendereccia. La rivoluzione della spiaggia, da relax sotto l’ombrellone a beach club ’all inclusive’ con negozi, coiffeur, ristorante e discoteca, capace di rimanere per quasi 25sulla cresta dell’onda. Era infatti il 2001 quando personaggi come Flavio Briatore, Marcello Lippi, Daniela Santanchè e Paolo Brosio puntarono su quell’idea tutta innovativa che incuriosì e fece storcere il naso. Poi il Twiga ha conquistato, proiettando in una dimensione di night life metropolitana e facendo assaggiare anche alla costa di provincia la sensazione glamour di non essere solo un’isola ancorata agliSessanta. Il beach club ha avuto una forza così dirompente da far dimenticare ciò cheaveva tracciato una storia proprio in quel punto: inpiù remotiLa, negli Ottanta quel locale era il Pop In, poi trasformato in Ikebana; il Vogue fece tendenza per tutti gliNovanta traghettando nell’innovativa ’Twiga-age’.