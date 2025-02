Ilrestodelcarlino.it - L’Under 17 sconfitta a Ferrara: la regular-season si chiude col 2° posto

Termina al secondoregionale ladel17 che perde la finale di ritorno per 102-68 contro la Vis. I biancorossi avrebbero subito ribaltare il -8 dell’andata, ma dopo un primo tempo equilibrato (38-41 per la Unahotels al 20’), I padroni di casa hanno piazzato il break (67-54 al 30’) dilagando nel finale. La Unahotels andrà agli interregionali come seconda miglior piazzata del suo girone. Unahotels: Hadzhyiev 1, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 9, Borzacca 2, Petacchi 4, Rinaldini 6, Baldasseroni 8, Abreu 15, Cuoghi 6. All.: Consolini. Termina anche la stagione regolare degli Under 15 di coach Menozzi, che concludono con un successo di misura contro Piacenza per 87-86 che vale il quartoin classifica. Ora i giovani biancorossi saranno impegnati nella Coppa Emilia-Romagna.