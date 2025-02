Iltempo.it - L'ultimo saluto ai fratellini Bibas. Il padre: "Non ho saputo proteggervi" | VIDEO

È il giorno dell'addio dei familiari a Shirie ai suoi due figli, uccisi durante la prigionia a Gaza. I funerali si sono tenuti a Tzohar, nel sud di Israele. Per ricordare la moglie e i due, Yardenha usato parole forti e commoventi. "Ricordi la nostra ultima conversazione? Nella stanza di sicurezza ti ho chiesto se dovevamo combattere o arrenderci. Tu hai detto di combattere e io ho combattuto", ha detto tristemente l'uomo come per rivolgersi alla moglie. "Shiri, mi dispiace di non aver potutotutti. Se solo avessicosa sarebbe successo, non avrei combattuto", ha aggiunto. Un lungo corteo ha seguito i corpi verso la sepoltura. Intanto, le versioni di Israele e di Hamas sulle cause della morte non combaciano. Se Tel Aviv sostiene che la donna esiano stati uccisi dai loro rapitori nel novembre 2023, l'organizzazione politica palestinese islamista afferma che la famiglia è stata uccisa insieme alle loro guardie in un attacco aereo israeliano.