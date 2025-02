Terzotemponapoli.com - Luiso: ”Campionato strepitoso del Napoli, a Como sconfitta fisiologica. Occhio alla Dea!”

Pasquale: “del, a. Contro l’Inter sfida non decisiva, ma mi aspetto una reazione importante.Dea!”Pasqualeha rilasciato una lunga intervista in esclusivatestata sportiva News.Superscommesse.it. L’allenatore ed ex calciatore, in questo estratto, esprime le sue considerazioni suldi Conte. Di seguito opinione disul percorso stagionale dei partenopei e sul big match di sabato pomeriggio-Inter.Con lacontro ililha perso la testa della classifica, ti aspettavi una flessione del genere da parte della squadra di Conte?“Dopo tanti risultati utili penso che lasia stata(.). La squadra di Fabregas gioca un ottimo calcio e ha giovani interessanti.