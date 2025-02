Lopinionista.it - Luisa Corna è finalista a ‘Una Voce per San Marino’ con “Il Giorno Giusto”

SAN MARINO –per San, il contest che proclama l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’European Song Contest 2025. Il brano con cui partecipa è “Il”, scritto dacon Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini (Il Cile), noti per la loro scrittura diretta e sincera, hanno saputo tradurre in musica sentimenti universali di perdita e speranza, rendendo “Il” un inno alla resilienza e alla bellezza del passato, con la produzione di RB Music Records, Starpoint International e Keep Hold.Il brano cattura l’essenza di un amore perduto, intrecciando nostalgia e desiderio di libertà in una melodia che cresce di intensità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il video, girato a Porto Ercole / Feniglia, è diretto da Nicholas Baldini, direttore della fotografia Ernico Valotti.