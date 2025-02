Quifinanza.it - L’Ue rinuncia al gas russo anche dopo la pace in Ucraina: “Mai più con Putin”

Leggi su Quifinanza.it

Il commissario europeo all’Energia Dan Jorgensen ha dichiarato chenon ha alcuna intenzione di tornare ad acquistare gas dalla Russia, nemmeno in caso di un accordo diin. L’esatto opposto di quanto dichiarato dal ministro per l’ambiente Pichetto Fratin, che ha invece dato per certo il ritorno all’acquisto di grandi quantità di metano da Mosca.Il prezzo del gas nel frattempo sta tornando a scendere, sia per le temperature in rialzo in tutta Europa, sia per i colloqui trae Stati Uniti che hanno portato a un accordo sui metalli critici che potrebbe garantire il supporto militare di Washington a Kyiv.non vuole più il gas“In Europa siamo determinati a smettere di acquistare gas. Voglio essere estremamente chiaro: non possiamo più continuare ad acquistare gas e a fornire entrate per il forziere di guerra di“.