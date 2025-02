Bergamonews.it - Lucio Corsi sui cavalli di Spirano: riprese e scatti in sella a Trovador

Il manifesto delle date di Roma e Milano di, rivelazione musicale dell’inizio del 2025 dopo il secondo posto in classifica al festival di Sanremo, parla. bergamasco.Il cantautore toscano si è infatti affidato a Equisport, centro di, per lee glipromozionali del suo tour, inal cavallo bianco.Il maneggio è gestito dalla famiglia Beretta e da anni è frequentato da personalità di spicco del mondo dello spettacolo e non solo.“Sorpresa fantastica, ci fa visita un ospite molto gradito: persona molto educata, gentile e umile, siamo felicissimi di averti conosciuto” ha scritto la famiglia Beretta sul proprio profilo Facebook. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@